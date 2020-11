Venerato anticipa: “Osimhen non sarà convocato per la Roma. C’è un solo dubbio di formazione”

Ciro Venerato anticipa la formazione di Gattuso contro la Roma

Ciro Venerato, esperto di mercato di RAI Sport è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni sul Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

Venerato:

“Con Maradona non è morto solo un calciatore, perchè andava molto oltre il mondo del calcio: Diego è andato ben oltre il rettangolo verde, si è battuto per i popoli poveri dell’America Latina, si è schierato con Fidel bocciando l’embargo statunitense. Ci ha messo sempre la faccia, anche chi non lo ha apprezzato non può non dire che si sia schierato sempre dalla parte dei più deboli. Da qui a mille anni una cosa del genere potrebbe accadere solo in Brasile per Pelè, di Maradona si parla anche in giornali e trasmissioni non sportive. Le iniziative della Lega Serie A per Maradona? Mi sembrano il minimo per una icona del calcio, iniziative che Diego merita. La formazione? Confermo Zielinski dietro la punta centrale, il modulo a partita in corso potrebbe passare al 4-3-3. Resta un solo dubbio, con Lozano in vantaggio su Politano. Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Fabian, Lozano, Zielinski, Insigne e Mertens. Osimhen non sarà convocato”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Osimhen: ecco la probabile data del rientro

Morte Maradona, un’infermiera ammette: mentito sull’ora del decesso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

De Micheli apre all’ipotesi di tornare in classe anche il sabato e la domenica