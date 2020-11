Enrico Fedele: “Cabrini? C’è chi ha detto di peggio!”

Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Cannavaro, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Fedele ha commentato le parole di Cabrini ma ritiene che nei confronti di Maradona sia stato detto di peggio, le sue parole:

“Cabrini ha detto che se l’argentino fosse andato alla Juventus si sarebbe salvato? Io penso che sia solo espresso male. Non credo che volesse dire certe cose. Io ce l’ho invece con altri personaggi che, per un po’ di pubblicità, ne hanno parlato male. Hanno detto di peggio. Non ho voglia però di nominarli.

La scomparsa di Diego avrà un effetto positivo sulla prestazione del Napoli?

“Rispondo in base alla esperienza che ho. Dico che non è sempre così. Quando si va in campo, si pensa solo alla partita, a superare l’avversario. Magari solo all’inizio si sarà un po’ condizionati dal ricordo di Diego, poi però quell’effetto svanirà. Spero che il Napoli possa superare la Roma nel match in programma al San Paolo”.

