Bruno Conti omaggia Maradona, oggi visita ai Quartieri Spagnoli

Bruno Conti, omaggio a Maradona

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Bruno Conti in occasione della trasferta della sua Roma a Napoli andrà ad omaggiare Diego Armando Maradona. Con ogni probabilità, l’ex idolo dei tifosi giallorossi ,si recherà nei Quartieri Spagnoli dove si trova il murales dedicato a Diego. Qui, Conti, depositerà una corona di fiori in onore del grande ex capitano azzurro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Roma, Gattuso cambia ancora. Mertens torna centravanti

Maradona, non solo una statua. Vogliono intitolargli l’aeroporto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Meloni, governo fa ponti d’oro a Berlusconi ma lui non andrà mai a sinistra