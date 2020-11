Maradona, anche l’areoporto a suo nome

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in Argentina sono pronti ad intilora l’areoporto di Buenos Aries a Diego Armando Maradona. “Penso che l’aeroporto di Ezeiza dovrebbe chiamarsi Maradona perché con tutto il rispetto per il ministro Pistarini, quando tu arrivi in Argentina arrivi da Maradona”, queste le dichiarazioni di Enrique Bochini ex calciatore argenitno riportate dalla rosea.

