Napoli-Roma, Gattuso cambia ancora. Mertens torna centravanti

Napoli-Roma, le scelte di Gattuso

Napoli-Roma si avvicina, con Gattuso che con ogni probabilità fara dei cambi rispetto alla sfida di giovedì contro il Rijeka. Tra i pali confermato Meret, con Ospina che non dovrebbe recuperare. In difesa tornerà Manolas a fare coppia con Koulibaly, mentre sugli esterni ci saranno Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo, assente Bakayoko per squalifica, verrà confermato Demme. Al suo fianco probabile la presenza di Fabian Ruiz. Nel reparto avanzato, Zielinski agirà alle spalle di Mertens che tornerà nel ruolo di punta centrale. Sugli esterni ci saranno Insigne e Politano, con quest’ultimo in ballottaggio con Lozano.

