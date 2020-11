Cruciani cambia idea. In onda con la 10 di Maradona: “Adoravo Diego”

Cruciani, indossata la 10 di Maradona

Giuseppe Cruciani, dopo le polemiche delle scorse ore, ha risposto a gli attacchi che gli sono stati rivolti. Il giornalista, si è presentato nella sede di Radio 24 indossando la 10 di Maradona. Nel corso del programma La Zanzara, ha poi dichiarato:

“Voglio dire a quelle teste di c***o che hanno ribaltato completamente la storia che devono andare a fare in c..o! Io adoravo Diego Armando Maradona come calciatore, lo ribadisco ancora una volta. E questa maglia lo dimostra con il secondo scudetto del Napoli brandizzata Mars. Non lo riduco e non lo ridurrò mai come uomo ad un cocainomane. I tifosi del Napoli hanno tutto il diritto di andare in piazza a piangere, mettere un cero o omaggiare Maradona”.

