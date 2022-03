Gritti vice di Gasperini: “Ci aspetta il Napoli, saremo un rullo compressore”

Gritti vice di Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della società bergamasca

Calcio Napoli – Tullio Gritti, vice allenatore di Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della società dopo la partita contro il Bologna.

Gritti vice Gasperini

“È nel nostro dna di non mollare mai, magari soffrire durante determinati momenti della partita. L’azione del gol è stata bellissima, dopo avremmo potuto utilizzare meglio qualche spazio in più. Le gare si vedono nei novanta minuti, nel primo tempo siamo partiti meglio, nella ripresa il Bologna ha cercato di fare qualcosa in più e si è scoperto. Però lì è uscita la nostra fase difensiva che in questo momento è eccezionale, non molliamo mai, copriamo qualche piccolo errore che ci può stare, ma la dimostrazione è che siamo arrivati al novantesimo e l’abbiamo portata a casa. Vincere la partita prima è la cosa più bella del mondo, fai 15 giorni senza pensieri, in allegria. Cosa che noi facciamo abbastanza spesso. Poi sarà una volata fino alla fine di maggio, ci aspetta il Napoli e poi i quarti di Europa League. Diciamo che l’Atalanta in questi ultimi 5-6 anni, nelle ultime 10-12 partite è sempre stata un rullo compressore. Credo si possa fare anche quest’anno”

