Mancini su Insigne: “Non può essere sempre al 100%, non sono preoccupato”

Mancini sulle condizioni di Insigne

Roberto Mancini CT della Nazionale italiana ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle condizioni di Lorenzo Insigne in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da Tmw.

Preoccupato dalla condizione di Insigne e Barella?

Mancini:

“No, non sono preoccupato. In Nazionale hanno sempre fatto bene. E’ chiaro che durante la stagione ci sono momenti in cui non sei al 100%. Chiellini? Sta abbastanza bene, il fatto di aver giocato è positivo. Probabilmente non farà le due partite, ma ne parleremo insieme e decideremo. Insigne non può essere sempre al 100%, magari non è in condizione come durante l’Europeo ma qui si può tirar fuori anche qualcosa di diverso. Pellegrini è un giocatore che valutiamo più come mezz’ala offensiva, è una opzione che abbiamo”.

Non c’è bisogno di fare grandi discorsi?

“Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale, per vincere il Mondiale dobbiamo vincere queste due partite. Vogliamo andare al Mondiale per vincerlo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Anguissa salta la nazionale per infortunio

UFFICIALE – Mancini sceglie De Sciglio per sostituire Di Lorenzo in nazionale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il piccolo Oleh: “Putin mi ha distrutto la scuola”