Nandez sul taccuino di Giuntoli, la richiesta arriva da Gattuso

L’esperto di mercato Mirko Calemme è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo ed ha parlato di Nandez.

Calemme ha dichiarato che Nandez è stato indicato direttamente da mister Gattuso per il suo nuovo centrocampo:

“Nandez è una richiesta di Gattuso, gli piacciono le sue caratteristiche tecniche e la sua grinta, è l’erede ideale di Allan. Il Napoli ci pensa da diversi mesi, era impossibile prenderlo prima della cessione del brasiliano, quindi ora gli azzurri sono tornati fortissimi per il giocatore, riallacciando i contatti con l’agente, Betancourt. Il tentativo è molto serio, il sì del giocatore c’è, non sarebbe un problema trovare un accordo con lui ed il suo entourage. Il 10% della cessione andrebbe al Boca e questo va tenuto presente. Il Napoli di giocatori di qualità ne ha in quel ruolo, ha bisogno di qualcuno che metta un po’ di garra. Oltretutto, Nandez nei piedi ha anche qualche gol ed assist: sarebbe un ottimo acquisto”.

