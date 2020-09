Dalla Spagna insistono, il Psg punta forte su Fabian Ruiz

Dalla Spagna danno Fabian verso il Psg

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il Psg punta forte sul centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. L’ex Betis è molto gradito sia a Leonardo che a Tuchel, ma al momento non dovrebbe lasciare Napoli. Nonostante il rinnovo con il club azzurro sia al momento bloccato, De Laurentiis non sembrerebbe propenso alla cessione di Fabian. Bisogna vedere se davanti ad una grande offerta, ADL possa vacillare ed accetare la proposta del club parigino. Oltre il Psg, è sempre forte l’interesse di Barcellona e Real Madrid nei confronti del centrocampista spagnolo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Sokratis per sostituire Koulibaly. No a Denayer de Lione

Il Milan su Senesi e Mykolenko, sfida al Napoli?

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cassazione – l’invio di foto hot è considerato reato