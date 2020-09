Il Milan su Senesi e Mykolenko, sfida al Napoli?

Milan interessano Senesi e Mykolenko

Secondo quanto riportato da portale Tuttomercatoweb.com, nella sede del Milan erano presenti gli intermediari Stefano Antonelli e Fabio Parisi. Motivo della loro visita, la proposta al club rossonero di due giocatori. Si tratta di Mykolenko e Senesi, che in passato sono stati offerti anche al Napoli. Quest’ulitmo, è tra i principali indiziati a sostituire il partente Koulibaly. A quanto pare il Milan ci sta pensando, non escludendo la possibilità di presentare un’offerta per almeno uno dei due giocatori.

