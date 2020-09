Hellas Verona non riesce a raggiungere il pari, vittoria dell’Inter per 2 a 1

Inter batte l’Hellas Verona: finisce 2 a 1 grazie alla doppietta di Møller.

Come riportato dal sito dell’Internazionale Milano: VERONA– Vittoria di carattere per le ragazze di Attilio Sorbi che conquistano tre punti importanti sul campo dell’Hellas Verona. Per l’Inter, la prima doppietta in nerazzurro per Caroline Møller.

Il primo tempo inizia con buone azioni corali che portano le ragazze di Attilio Sorbi sotto porta in un paio di occasioni, con Marinelli prima e con Møller poi: la danese spinge in rete un’ottima sponda di Regina Baresi e porta in vantaggio le nerazzurre. L’Inter prova a farsi pericolosa al 28′ con Simonetti dalla distanza, sugli sviluppi di una punizione, ma la palla termina a lato. Ancora nerazzurre alla mezz’ora con Marinelli che ci prova dall’area piccola, ma Durante respinge. L’Hellas Verona trova il pareggio con Bragonzi su rigore. Al 44′ l’Inter sfiora il gol con una punizione di Alborghetti, ma Durante ci arriva con la punta dei guanti. Allo scadere del primo tempo, le nerazzurre trovano il vantaggio con un gran colpo di testa di Møller, su calcio d’angolo di Alborghetti.

Al 66′ l’Hellas Verona si rende pericoloso con un colpo di testa di Mella, sullo sviluppo di un corner, ma Roberta Aprile difende la porta nerazzurra. La partita è molto combattuta, soprattutto nelle fasi finali, ma le nerazzurre difendono il risultato e guadagnano i primi tre punti in classifica.

