Mister Attilio Sorbi – Inter femminile: “Risposta positiva dalle calciatrici”

Attilio Sorbi – Inter femminile: “risposta positiva da tutte le giocatrici”.

Come riportato anche da Calciofemminileitaliano.it: Primo successo stagionale per le nerazzurre, che espugnano il Sinergy Stadium di Verona e si impongono sull’Hellas per 2-1, grazie alla doppietta di Caroline Møller.

Al termine del match, Attilio Sorbi ha analizzato la gara ai microfoni di Inter Tv:

“Le ragazze hanno fatto una partita straordinaria, dal punto di vista del temperamento, dello spirito, del gruppo e questo è quello che avevo chiesto. Oggi abbiamo fatto una partita importante, a tratti anche giocata bene: quello che contava era il risultato e noi ce lo siamo meritati ampiamente. Ho avuto risposte positive da tutte le giocatrici, sia da quelle che hanno giocato dall’inizio che da quelle che sono entrate. Questa è una squadra che ha bisogno di un po’ di morale e serenità”.

