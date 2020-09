Napoli, Sokratis per sostituire Koulibaly. No a Denayer de Lione

Sokratis al Napoli per sostituire Koulibaly

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato. Il giornalista, ha fatto il punto della situazione sul mercato azzurro in chiave difesa. Ecco quanto dichiarato:

“Se parte Koulibaly il Napoli prenderà Sokratis. Un’alternativa a Maksimovic, in alternativa, se dovesse partire, potrebbe essere Di Lorenzo dirottato come centrale, oppure Matvienko o Senesi. Denayer? Mi sento di smentire questa voce di mercato, il Napoli non sembra interessato al difensore del Lione”.

