Sky Sport – Mazzarri torna alla difesa a tre: a San Siro come con la Lazio

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle scelte tecniche di Mazzarri, in vista della sfida contro il Milan. L’allenatore è tentato dal ritorno alla difesa a tre, e secondo il canale, potrebbe impostare lo stesso sistema di gioco visto contro la Lazio. Tuttavia, chiede un atteggiamento diverso e un baricentro più alto. In difesa spunta una chance per Ostigard, mentre nelle corsie esterne si rivedono Di Lorenzo e Mazzocchi. In attacco sorge un dubbio per Politano, che non partirà dal primo minuto, mentre agiranno davanti i soliti Kvaratskhelia e Simeone, in assenza di Osimhen.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

