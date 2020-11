Infortunio Osimhen: ecco la probabile data del rientro

Sembra andare verso il forfait anche per la gara contro la Roma, Victor Osimhen. Il calciatore, infatti, ha ancora dolore alla spalla.

L’attaccante ha svolto un po’ di lavoro in campo ma non è ancora al meglio. Per questo, mister Gattuso non lo convocherà per la gara contro la Roma.

Possibile venga arruolato per l’impegno di giovedì contro l’AZ Alkmaar ma, più probabile che il suo rientro slitti a domenica per la sfida contro il Crotone. A riportare la notizia è Il Corriere dello Sport.

