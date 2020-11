Foto – Daniele Adani al murales per Maradona: “Le emozioni che ci ha dato sono impagabili”

Daniele Adani al murales per Maradona

Daniele Adani ex calciatore e commentatore Sky in mattinata ha voluto ricordare la scomparsa di Maradona recandosi al murales che si trova ai Quartieri Spagnoli. Ai tifosi che gli hanno chiesto come mai fosse venuto sotto il murales lui ha spiegato:

“Le emozioni che ci ha dato Diego sono impagabili, dovevo venire qui”

