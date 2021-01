Napoli: Ghoulam e Malcuit sul mercato, per il secondo c’è l’interesse dello Spezia

In casa azzurra serve vendere prima di pensare a colpi in entrata

Per il Napoli la priorità rimane quella di vendere. A gennaio dovranno lasciare il club azzurro almeno uno tra Arkadiusz Milik e Fernando Llorente, ma a tenere banco non è solo il nodo attaccanti, ci sarebbe anche il discorso terzino. Stando a quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna, il club azzurro proverà a vendere Faouzi Ghoulam, ad ostacolare però un’eventuale cessione c’è l’ingaggio molto alto del giocatore. Sirene italiane invece per Kevin Malcuit per il quale si registra l’interesse dello Spezia.

