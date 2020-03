Meret tra guai fisici, rinnovo e rumors da Milano

Meret tra il gioco di Gattuso, i guai fisici, il rinnovo e i rumors da Milano

La carriera di Alex Meret sin qui non conosce continuità, alla Spal prima, al Napoli ora. I problemi fisici sono all’ordine del giorno per il portiere, che si è infortunato contro l’Inter, in un contrasto con Gagliardini. Da quel momento, Meret accusa dolore al fianco, nonostante le cure. Lo staff medico di Rino Gattuso si interroga sui continui malanni del portiere, arrivato per 25 milioni di euro dall’Udinese due estati fa. Il presidente Aurelio De Laurentiis era e resta convinto di aver acquistato il portiere per il prossimo decennio. Ma fin qui, Gattuso ha fatto altre scelte e le ha sempre motivate. Al di là dei problemi fisici accusati da Meret, l’allenatore del Napoli gli ha preferito Davin Ospina perché lo ritiene più adatto al suo gioco, per costruire l’azione dal basso. Il portiere italiano classe 1997 lo sa e per questo sta riflettendo attentamente sul suo futuro.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Presidente De Laurentiis teme oggi una pericolosa svalutazione del portiere, che è sotto contratto fino a giugno 2023. Meret sa di godere della stima della società ha ricevuto informalmente un ulteriore attestato di fiducia, la proposta di migliorare l’attuale accordo e prolungarlo per altre due stagioni, ma al momento ha preso tempo. Meret ha tutta una carriera davanti da preservare, pur avendo sempre rispettato le decisioni dell’allenatore senza battere ciglio. Il posto in vista dell’Europeo – prima della sosta forzata per l’emergenza coronavirus – era già in bilico anche per l’azzurro: Donnarumma è la prima scelta e Mancini stava valutando anche Gollini come suo vice. Da qui le riflessioni di Meret, monitorato anche da Milan e Inter tra i possibili successori di Gigio Donnarumma stesso e Samir Handanovic. Per adesso delle semplici idee, con Meret che non vede l’ora di lasciarsi alle spalle il momento nero.

