ULTIM’ORA Sky – Finali Champions ed Europa League: decise le date!

Finali Champions League e Europa League: decise le date

Ultimissime notizie. Finali Champions ed Europa League. La UEFA ha oggi invitato i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i dirigenti dell’Associazione dei Club Europei e delle LegheEuropee e un rappresentante della FIFPro, a partecipare alle riunioni in videoconferenza per discutere della risposta del calcio europeo alla pandemia per Covid-19.

Nel corso della videoconferenza si discuterà di tutte le competizioni nazionali ed europee: ulteriori comunicazioni verranno fatte alla fine di tali incontri ma su Twitter il giornalista di SkySport Alessandro Alciato anticipa:

Finale Europa League: 25 giugno

Finale Champions League: 27 giugno

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, offerti 15 milioni per Tsimikas: i dettagli

Caos diritti tv. SKY e DAZN chiedono lo sconto alla Lega

L’invito della SSC Napoli:”Alle 19:45 cantiamo tutti insieme”

Jueventus in allarme, perdite per 50 milioni

Asse di mercato Napoli-Torino, interessano tre granata

Ghoulam verso l’addio, pronti Barisic o Tsimikas

La Fiorentina ufficializza: “Pezzella e Cutrone positivi al coronavirus”

Euro2020 – Il nemico numero uno delle leghe europee

Tema allenamenti – E’ scontro in Lega, Agnelli contro Lotito ed Adl

Coronavirus, si aggrava la situazione. Oggi +2116 contagi e 250 morti

Emergenza coronavirus, il comunicato dell’ECA

Modugno:”UEFA? Scelta tardiva, sospensione obbligata”

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus:infermiera denuncia paziente

Coronavirus, Roche cede gratis il farmaco per l’artrite