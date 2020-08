Allan-Everton – ADL cede ad Ancelotti, affare in chiusura

La trattativa che vede l’approdo di Allan all’Everton sembra essere in dirittura d’arrivo.

Stando alle righe di Tuttosport, ADL avrebbe accettato l’offerta del club di Carlo Ancelotti:

“Per quanto riguarda Allan, è stata accettata l’offerta del club di Liverpool, cioè 27 milioni di sterline (più bonus) così da consegnare ad Ancelotti il centrocampista che aveva apprezzato al Napoli e che considera indispensabile per la sua squadra nella prossima stagione. Ai 30 milioni (circa) di euro per la cessione di Allan – spiega il quotidiano – bisognerà aggiungere i 70 per Koulibaly”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – In Polonia sono sicuri, Karbownik al posto di Ghoulam

Koulibaly-City, l’offerta da 70 milioni ci sarà

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cade da barca a vela, ritrovato vivo dopo tre ore