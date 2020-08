Partenza Serie A – Si valuta l’inizio slittato al 4 ottobre

Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera la data per la partenza della Serie A potrebbe slittare.

Sulla base degli ultimi sviluppi della questione COVID-19, la Lega potrebbe valutare di procrastinare la partenza della Serie A agli inizi di ottobre:

“La Lega ha fissato la prima giornata della nuova serie A per il 19 settembre e ritiene di poter rispettare quel programma, anche perché la prossima stagione si annuncia compressa, in parte per la partenza ritardata e in parte perché a giugno 2021 ci sono gli Europei.

Ieri sera alcuni dirigenti hanno cominciato a rivalutare l’idea che l’inizio della serie A venga posticipato al 4 ottobre, in modo da poter gestire con maggior tempo a disposizione il nuovo allarme Covid”.

