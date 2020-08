Ghoulam sempre più vicino al Wolverhampton, i dettagli

Il portale di Alfredo Pedullà riporta, in esclusiva, del passaggio di Faouzi Ghoulam al Wolverhampton.

Secondo Pedullà i contatti tra le parti sono avviati e promettono bene per la riuscita del trasferimento:

“Jorge Mendes è sceso in campo per trovare una sistemazione a Faouzi Ghoulam, esterno algerino in scadenza di contratto nel 2022. E in giornata ha avuto inizio una trattativa tra Napoli e Wolverhampton, trattativa già nel vivo e che si può concretizzare. Non ci sono accordi, ma un interesse che lascia ben sperare.”

