Dall’estero: Gabriel-Napoli salta, accordo quinquennale con l’Arsenal

Secondo quanto riferito dai maggiori media internazionali, la trattativa Gabriel-Napoli non si chiuderà.

Nelle ultimissime ore l’Arsenal parrebbe aver raggiunto l’accordo con il difensore del Lille Gabriel Magalhaes che, nel rispetto degli ottimi rapporti con ADL, il presidente Lopez vorrebbe cedere al Napoli.

L’accordo

I Gunners hanno affondato il colpo, con il brasiliano pronto a rifiutare la squadra di Aurelio De Laurentiis in favore degli uomini di Mikel Arteta. Il noto quotidiano francese L’Equipe riporta sulle proprie pagine, in riferimento al difensore brasiliano: “è a poche ore dal raggiungimento di un accordo contrattuale con l’Arsenal sulla base di un contratto quinquennale”. L’offerta per Gabriel del Napoli , seppur tardiva, era stata presa in seria considerazione dal difensore centrale, in virtù delle notizie diffuse dall’emittente televisiva Sky. Pare, però, che Gabriel Magalhaes sia sulla buona strada per un trasferimento dalla Ligue 1 alla Premier League nei prossimi giorni, con la squadra francese che ha dato un ultimatum al giocatore, corrispondente a questo fine settimana, per poter agire coscientemente sul mercato.

Offerta tardiva

Il Napoli, forte della collaborazione col Lille, grazie all’acquisto di Victor Osimhen, ha fatto pervenire tardivamente un’offerta ufficiale, ma è ormai chiaro, in virtù di quanto riportato nelle ultime ore, che il difensore sia entusiasta di unirsi ai compagni brasiliani nel Regno Unito.

Il Presidente del Lille, Gerard Lopez, aveva dichiarato a Sky in precedenza: “Gli abbiamo detto chiaramente quali erano le nostre aspettative, abbiamo parlato con diversi club, le nostre aspettative sono state soddisfatte da un certo numero di club e gli abbiamo dato il tempo di decidere”, ha poi così continuato “sarà interamente una sua decisione: tendiamo a cercare di guidare i nostri giocatori in determinate direzioni ma alla fine resta una decisione del giocatore”.

Avrà deciso davvero, Gabriel, di concludere la sua esperienza francese per approdare in Premier League o vi saranno ulteriori sorprese? All’asse De Laurentiis-Giuntoli-Chiavelli l’ardua sentenza.

