Napoli – Magalhaes: affare in chiusura!

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli ha chiuso col Lille per Gabriel Magalhaes, difensore classe ’97, nazionalità brasiliana, individuato dalla società come erede di Koulibaly. La prossima settimana sarà decisiva anche per possibili sviluppi legati all’addio del difensore senegalese, sempre più vicino al Manchester City.

Operazione che consiste in 25 milioni di euro per il cartellino ed il sì del brasiliano felice per la possibilità di lavorare ancora con Osimhen, primo rinforzo azzurro sul mercato.

