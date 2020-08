Milik in bilico, possono saltare sia Juve che Roma

Il futuro di Milik appare sempre più incerto, ne scrive Il Corriere dello Sport.

Con l’arrivo di Pirlo alla Juventus, la trattativa che portava Milik a Torino ha subito una frenata. Stando al quotidiano, anche il passaggio alla Roma sta riscontrando delle difficoltà:

“La Roma vorrebbe evitare di aggiungere contante, i quindici milioni richiesti da ADL, da aggiungere a Under per arrivare a Milik, e vorrebbe proporre al Napoli un altro calciatore, da scegliere in una rosa che rientri in quella forbice che si chiama in realtà conguaglio: se ne riparlerà, anche nei prossimi giorni”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli – In Polonia sono sicuri, Karbownik al posto di Ghoulam

Koulibaly-City, l’offerta da 70 milioni ci sarà

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cade da barca a vela, ritrovato vivo dopo tre ore