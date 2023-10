Verona-Napoli, voti alti nelle pagelle per Kvaratskhelia

I maggiori quotidiani hanno promosso la prestazione dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia durante la sfida contro l’Hellas Verona.

Khvicha Kvaratskhelia ha lasciato sicuramente il segno nella sfida di ieri pomeriggio tra Hellas Verona e Napoli. L’attaccante georgiano è stato autore di una doppietta ed all’indomani de match i maggiori quotidiani gli hanno dato dei voti alti nelle pagelle.

Ecco di seguito i voti:

Corriere dello Sport: 8 – “Il Napoli vede il doppio Kvara, che subisce il fallo sistematico, che si rialza, riparte, riempie di sé una gara che gli appartiene.”

Tuttosport: 7,5 – “Due gol e grandi giocate. Quando Kvara si propone così c’è poco da fare per gli avversari. Dalla sua crescita dipende molto della stagione del Napoli.”

Tuttomercatoweb: 7,5 – “Dopo il gol, finta e sinistro al vetriolo, scocca la freccia, come Cupido, verso i tifosi del Napoli che già lo amano da un pezzo e torna a far innamorare la gente di questa squadra tanto criticata nelle ultime settimane. Come? Col dribbling, il suo marchio di fabbrica, quello che infiamma il pubblico: se gli lasci spazio diventa imprendibile.”

Gazzetta dello Sport: 7,5 – “In avvio soffre l’interpretazione fisca del Verona. Poi si scatena: dribbling e gol per due volte. Seconda doppietta in A.”

