Presidente Bielorussia: “Il virus solo una psicosi, bevete vodka e lavorate sodo”

A fronte degli stop nei principali campionati europei, in Bielorussia si gioca addirittura a porte aperte.

A far molto discutere sono le dichiarazioni del presidente della Bielorussia Lukashenko, riportate dal portale calciomercato.com:

“Il pallone di tutta Europa è fermo. O meglio, quasi tutta Europa. Perché oggi in Bielorussia è iniziato il campionato, nonostante 51 casi accertati di coronavirus. Ad aprire la stagione è stato Energetik BGU-Bate Borisov (3-1), match che ha visto, inoltre, la presenza di pubblico sugli spalti. Come se non bastasse, a lasciare increduli sono le parole di Aleksandr Lukashenko, presidente del paese dal lontano 1994. Il numero uno bielorusso, infatti, nelle scorse ore ha dichiarato: “Questo virus non è nient’altro che una psicosi, ho passato molte situazioni di psicosi con voi e so quali sono i risultati. Sono convinto che il panico possa colpirci più del virus stesso. Invito i cittadini a fare la sauna, bere tanta vodka e lavorare molto per uccidere il virus”.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Genio:”Allenamenti? Riprenderanno ad emergenza finita”

Sion, ufficiale il licenziamento di 9 giocatori

Calemme:”Jovic è sulla lista, ma non è la priorità”

Coronavirus, il bollettino delle ore 18: in Campania, il totale dei contagiati sale a 652

VIDEO – Insigne scalpita, per tornare in campo: palleggia sul balcone!

Coronavirus, la “fuga” di Higuain: in quarantena a casa, vola in Argentina

VIDEO – Emilio Fede si scusa: “Basta polemiche, “grazie” Prof. Ascierto”

CONTENUTI EXTRA

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts