Napoli, Simeone: “Contento per la vittoria, da piccolo sognavo la Champions”

Napoli, le parole di Simeone al termine della sfida contro il Liverpool

L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone, al termine della vittoria degli azzurri contro il Liverpool, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. Ecco quanto dichiarato:

“Avevo 14 anni, il mio sogno è sempre stato giocare la Champions League. Dodici anni dopo sono qua. Ho fatto questo tatuaggio perché avevo il sogno di arrivare fin qua, fare un gol e baciare questo pallone. Sono emozionato, ho latto tanto per arrivare qua e adesso sono qua. Papà? “Normalmente prima della partita ci chiamiamo. Mi aveva detto che se fossi entrato avrei potuto fare tanto, così è stato. Sono emozionato. Ci sono tante persone che non credevano in me e devo ringraziare anche loro: quelli che dicevano di no. Invece sì”.

