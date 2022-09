Klopp: “Problemi evidenti, noi abbiamo giocato male e il Napoli bene”

Napoli-Liverpool – Le parole di Jürgen Klopp in conferenza stampa, dopo la sconfitta allo Stadio Maradona, contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Le scuse ai tifosi nel post partita?

“E’ un volo lungo da Liverpool a Napoli, è stata una serata deludente e quindi sono andato da loro”.

Perché il Liverpool ha perso così questa partita?

“I nostri problemi sono evidenti. Il Napoli ha giocato molto bene e noi molto male. Trascuriamo l’inizio con i due rigori concessi, ma da una situazione del genere e con questa atmosfera non è semplice rialzarsi. Non abbiamo giocato, non ricordo un solo minuto in cui siamo stati compatti o fatto contropressing. Il centrocampo era sempre slegato, i giocatori volevano fare le cose giuste ma non ci siamo riusciti. Non è la prima volta quest’anno, i motivi li conosco ma di certo avremmo dovuto fare meglio. Mi assumo io le responsabilità, ma ora devo rivedere la partita e dare i giusti messaggi ai giocatori”.

