Il Napoli demolisce il Liverpool: al Maradona finisce 4-1

Esordio vincente del Napoli, 4-1 al Liverpool

Il Napoli esordisce nel migliore dei modi in Champions League, battendo per 4-1 i vicecampioni d’Europa del Liverpool. Avvio feroce degli azzurri, che dopo solo 45 secondi colpisce un palo con Osimhen. Poco dopo Zielinski dal dischetto porta in vantaggio gli azzurri. Il Napoli continua ad attaccare, secondo rigore concesso a favore dei partonopei ma Osimhen sbaglia. Anguissa e Simeone permettono al Napoli di chiudere in vantaggio per 3-0 la prima frazione di gara. Il secondo tempo parte come il primo, Zielinski porta il risultato sul 4-0. Diaz accorcia poco dopo le distanze con un bel tiro dal limite. Il Napoli tiene nel momento più caldo della gara, portando poi a casa i tre punti.

Fonte immagine in evidenza Flikr.com

