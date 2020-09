Caso Acerbi – Il difensore chiarisce sulla vicenda

Recentemente le parole di Acerbi hanno fatto discutere. Il Corriere dello Sport riporta il chiarimento del difensore.

Francesco Acerbi ha chiarito le sue intenzioni:

“Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Francesco Acerbi, che ha attaccato la Lazio sulla questione rinnovo. L’ex Sassuolo, impegnato con la Nazionale, ai microfoni di Rai Sport è tornato a parlare della questione: “Voglio andare via? Non ho detto questo, io sto benissimo alla Lazio. Ho un ottimo rapporto con i compagni e i tifosi, gli voglio bene e ho portato rispetto. Ho detto solo le cose con sincerità e mi aspettavo lo stesso dalla società, invece di leggere sui giornali cose non vere”. La situazione non è affatto chiusa. Al ritorno a Formello, si prospetta un colloquio con la società per fare chiarezza. Entrambe le parti hanno voglia di continuare.

La parola della società

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ai microfoni di ‘Non è la radio’, ha commentato: “Credo che alla fine si troverà una soluzione. Il clima della squadra, i rapporti tra i giocatori, tra tutti, è molto stretto. La Lazio è in condizioni per poter diventare predominante nel calcio nazionale, non parte da zero. Abbiamo perso l’occasione di giocarci lo scudetto per l’interruzione da Coronavirus, non si vede perché non dovremmo riprovarci”. “

