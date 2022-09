Napoli, la Champions presenta Kvaratskhelia: “Anche noto come Kvaradona”

Questa sera alle ore 21.00, il Napoli affronterà il Liverpool nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Questa gara sarà l’esordio nella massima competizione europea con i partenopei per Khvicha Kvaratskhelia. Così viene presentato il talento georgiano col paragone con Diego:

“Kvaratskhelia. Also known as Kvaradona”