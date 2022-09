Napoli-Liverpool, Spalletti: “Risultato importante, abbiamo fatto una partita di personalità”

Le parole di Spalletti al termine di Napoli-Liverpool

Al termine della gara vinta dal Napoli contro il Liverpool, il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video:

“E’ un risultato importante perché poi le misure vengono sempre prese in base a chi è l’avversario. Se questi si chiamano Liverpool è un risultato che fa un po’ di clamore. Ciò che diventa fondamentale è fare il calcio che sappiamo fare e dare seguito per 95′, senza andare a sprazzi, quello evidenzia il livello di personalità. Lezione di calcio? No, niente lezioni, niente presunzione, niente arroganza. Quando giochi per il Napoli devi fare questo ogni giorno. Abbiamo fatto una buona partita, ora pensiamo allo Spezia. Quando si gioca contro squadre come queste qui basta un dettaglio e cambia la psicologia della partita e diventa tutto più difficile. Per 15′ abbiamo dato loro il pallino in mano, non andava bene”.

