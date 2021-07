Luciano Spalletti dice la sua: “Se la rosa resta così, a me già va bene”.

Luciano Spalletti ribadirà il concetto in conferenza stampa.

Luciano Spalletti ha le idee ben chiare, la rosa del Napoli gli basta, e ripeterà il concetto oggi in conferenza stampa. Lo scrive Tuttosport, l’allenatore del Napoli verrà presentato alle 15:00 a Castel Volturno, e sicuramente, avrà modo di spiegare di essere già soddisfatto della rosa, con la consapevolezza che per puntare al massimo bisognerà intervenire in alcuni reparti per rafforzare la squadra.

