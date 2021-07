Mario Rui in cima alla lista dei sacrificabili: Galatasaray alle porte

Mario Rui ai saluti: per De Laurentiis è in cima alla lista dei sacrificabili.

Mario Rui lascerà il Napoli.

Il Mattino da le parti vicino all’accordo per il passaggio di Mario Rui al Galatasaray. Il terzino portoghese ha il contratto in scadenza nel 2025, ma guadagna oltre 2 milioni all’anno e per questo motivo è sul mercato. Tuttavia i tempi d’attesa sono lunghi perché ognuno avrà le proprie esigenze. La cessione non sarà imminente.

