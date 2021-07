Hysaj a Formello, visite mediche con la Lazio: contratto fino al 2025

Elseid Hysaj a Formello, il difensore sta svolgendo le visite mediche con la Lazio.

Visite mediche in corso con la Lazio per Elseid Hysaj.

Tuttomercatoweb rivela: Elseid Hysaj è a Formello per le visite mediche con la Lazio. Proprio in queste ore sta sostenendo i primi test al Lazio Lab, nel pomeriggio, invece, è prevista una seconda parte delle visite alla clinica Paideia. Chiaramente, se tutto dovesse andare secondo i piani, il calciatore firmerebbe il contratto e diventerebbe un calciatore biancoceleste e sarebbe a disposizione del suo ex Maurizio Sarri.

