Il Napoli torna alla vittoria, ma attenzione alle prossime gare

Il Napoli ha portato a casa la vittoria contro il Verona, tuttavia le gare da affrontare sono ancora tante.

È arrivata un’altra vittoria per il Napoli in campionato. La squadra di Rudi Garcia ha infatti vinto in trasferta contro l’Hellas Verona lasciandosi alle spalle la sconfitta contro la Fiorentina.

Il Corriere dello Sport ha analizzato il cammino della squadra:

“Kvara sterza, il Napoli non sappiamo. Perché la vittoria a Verona racconta l’orgoglio azzurro, non la guarigione. Per quest’ultima servono ben altre prove. Però nelle pieghe di questi risultati altalenanti ci sono alcuni segnali da non sottovalutare. Due sono positivi: la condizione del georgiano, che si conferma il calciatore più originale del campionato dando prova di maturazione, e la continuità di Zielinski, Politano e Lobotka. Ma due sono anche i segnali negativi: il possesso palla e la difesa. Il primo è di natura tattica e caratteriale insieme: questa squadra non è più in grado di difendere il risultato controllando il gioco sulla tre quarti avversaria e recuperando con il pressing alto le palle perdute. È più prudente, ma anche meno autorevole, meno aggressiva, un tantino caotica. Anche ieri, dopo il terzo gol, ha concesso al Verona un protagonismo che contro una squadra più forte le sarebbe costato di più. Il secondo segnale negativo viene dagli uomini a protezione di Meret: il Napoli di Garcia appare penetrabile negli ultimi venticinque metri, come quasi mai era accaduto l’anno scorso. E soprattutto è imparagonabile nel gioco aereo.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Baroni, all Verona: “Concessi due gol che si potevano evitare, contro queste squadre serve la perfezione”

Due big inglesi su Osimhen: ADL farà un ultimo tentativo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nina Zilli, felicità è… coccole e sorrisi con la figlia Anna Blue: mai viste così