Corbo: “Sarri al Napoli? Solo se resta Giuntoli, i due sono in costante contatto”

Antonio Corbo ha parlato del futuro allenatore del Napoli scrivendo sulle pagine di Repubblica. Il giornalista si concentra principalmente sull’eventuale ritorno di Maurizio Sarri, il quale secondo lui, sarebbe disposto a vestire di nuovo azzurro soltanto ad una condizione.

Queste le sue parole:

“Chi viene, quindi? Per la Champions prevalgono il laziale Inzaghi e Sarri su Fonseca che domenica scorsa in una sola sera ha forse perso due panchine. La sua e quella del Napoli. La Roma era tatticamente sbandata. Non ha fatto buona pubblicità al suo allenatore. Con un vuoto in fascia orizzontale tra attacco e centrocampo. A riportare l’ex allenatore della Juve (amato per tre anni, criticato dopo il suo sì alla Signora) può essere solo Giuntoli, se rimane. I sue sono in continuo contatto. L’attuale manager ha però qualche offerta, potrebbe anche seguire Marotta nel suo eventuale ritorno dall’Inter alla Juve. Fu proprio Giuntoli a proporre Sarri dopo la fuga di Benitez a Madrid e il no di Unai Emery. Giuntoli parla spesso con l’artigiano toscano del progetto Napoli. E Sarri sarebbe favorevole al ritorno. Ha smentito l’accordo l i turchi del Fenerbahce. Si informa sui piani di mercato del Napoli”.

