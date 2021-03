Napoli, calciomercato: altro no di Fabian Ruiz per il rinnovo, ADL fissa il prezzo

L’avventura dello spagnolo con il Napoli sembra essere giunta ai titoli di coda

Il Napoli potrebbe dire addio a Fabian Ruiz nella prossima finestra estiva di mercato, a riferirlo è la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo, nella sua edizione odierna scrive che lo spagnolo avrebbe rifiutato per ben due volte la proposta di rinnovo del club azzurro, ma in caso di cessione, Aurelio De Laurentiis non intende fare sconti per il giocatore, dato che il suo contratto scadrà solo nel 2023.

Questo è quanto si legge:

“Dalla Spagna, arriva la conferma che il centrocampista del Napoli è nei progetti futuri di Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid. Il meglio della Liga, insomma, è interessata al suo cartellino e per fine stagione potrebbe aprirsi una vera e propria asta, alla quale Aurelio De Laurentiis assisterà senza patemi, forte di un contratto che lega il giocatore al Napoli, fino al 2023. Il presidente ha già lasciato intendere che non farà sconti, che potrebbe prendere in considerazione la discussione soltanto se i club interessati accetteranno le sue condizioni. Occorreranno non meno di 50 milioni di euro per avviare la trattativa. Il centrocampista della nazionale spagnola ha già detto no due volte alla proposta del Napoli di prolungare l’attuale accordo, a prescindere dalla questione economica (il suo stipendio attuale è di 1,5 milioni di euro)”.

