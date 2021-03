Diritti tv serie A – Sky, Amazon e Mediaset: domani si assegneranno le 3 partite in co-esclusiva Dazn

Nella giornata di domani si dovrà ultimare l’assegnazione per i diritti tv delle 3 partite in co-esclusiva

Nella giornata di domani si dovrà ultimare l’assegnazione per i diritti tv delle 3 partite in co-esclusiva: le gare del sabato, della domenica alle 12:30 e quella del lunedì sera. La televisione satellitare di Sky offre 70 milioni di euro, e l’assemblea di Lega di domani potrebbe accettare questa offerta. Se non si dovesse trovare l’accordo con Sky, il pacchetto delle 3 partite dovrà essere venduto con un nuovo bando a cui potrebbero partecipare Mediaset e Amazon.

Se Sky non vincerà la gara è probabile che la tv satellitare farà ricorso contro l’intero bando. I rapporti con la Serie A, dopo 18 anni di collaborazione, non sono semplici. Una delle ragioni di attrito ha riguardato la sesta rata dei diritti per la stagione 2019/2020. Sky chiedeva uno sconto, a causa della sospensione del campionato, mentre i club hanno preteso l’intero importo di 130 milioni, cifra versata dopo l’intervento del tribunale di Milano. E’ quanto riportato oggi da La Repubblica.

