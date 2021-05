Fiorentina-Napoli, la probabile formazione azzurra

Fiorentina-Napoli, la probabile formazione

Fiorentina-Napoli sarà una gara molto importante per le ambizioni Champions degli azzurri, che devono rispondere al successo ottenuto ieri dalla Juventus. Gattuso sembra orientato a confermare la formazione che ha battuto l’Udinese. In porta ci sarà Meret, la coppia dei centrali difensivi sarà nuovamente composta da Rrahmani e Manolas. Sugli esterni confermati Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo torna Demme dal primo minuto, con Fabian Ruiz che completa il reparto. In attacco confermato Lozano a destra, mentre a sinistra ci sarà Insigne. Osimhen sarà nuovamente la punta di riferimento, con Zielisnki che agirà alle sue spalle.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

