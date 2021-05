Juventus, Chiellini: “Abbiamo meritato la vittoria, non abbiamo rubato niente”

Juventus, Chiellini commenta la vittoria contro l’Inter

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro l’Inter. Ecco quanto dichiarato:

Vittoria importante, difficile, contro i più forti d’Italia, perché quest’anno hanno dimostrato di essere i più forti d’Italia e anche stasera hanno dimostrato di essere una grandissima squadra. L’abbiamo affrontata bene, siamo stati squadra come magari non sia riusciti ad essere durante tutto l’anno e credo che poi il risultato ci abbia premiato e non abbiamo rubato niente, anzi, l’abbiamo meritato. Nella sofferenza finale abbiamo tirato fuori quell’orgoglio, che non so se ci porterà in Champions, perché realisticamente meritiamo dove siamo, cioè, meritiamo di giocarcela fino all’ultimo e non credo che in questa stagione avremmo meritato di più per quello che abbiamo dimostrato, perché abbiamo sbagliato tanto, alla fine siamo qui per demerito nostro e ne siamo consapevoli. Se Milan e Napoli faranno dei passi falsi ci andremo con merito, però non avremmo meritato di esserci con una o due giornate di anticipo. ma lo dice il nostro campionato.”

