Napoli, ADL ora pensa a Galtier per la panchina azzurra

ADL ritorna su Galtier per la panchina

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, per il ruolo di allenatore risalgono le quotazioni di Christophe Galtier attualmente al Lille. Il tecnico francese ha sorpreso tutti in questa stagione, portando il suo club in testa alla classifica della Ligue 1 ed è a un passo dalla vittoria del titolo. Inoltre conosce molto bene Osimhen, che sotto la sua guida è esploso lo scorso anno. De Laurentiis valuta anche l’aspetto economico, potrebbe proporre lo stesso ingaggio offerto a Gattuso per il rinnovo. Nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità.

