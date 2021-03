Calciomercato – Napoli, Hysaj prepara l’addio: il Milan nel suo futuro

Il Milan cerca un’alternativa a Theo Hernandez e l’idea delle ultime ore porta al giocatore del Napoli Elseid Hysaj

Il Milan cerca un’alternativa a Theo Hernandez e l’idea delle ultime ore porta al giocatore del Napoli Elseid Hysaj, a parametro zero. Una vera e propria occasione di mercato, visto che il terzino partenopeo è in scadenza di contratto con il Napoli, e può giocare sia sulla destra che sulla sinistra.

Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com, l’albanese non è intenzionato a rinnovare con il club partenopeo, quindi in estate potrà trasferirsi dove vuole, come confermato anche dal suo agente Mario Giuffredi:

“Dopo tanti anni e tanti momenti in cui ci siamo incontrati per il contratto senza trovare accordo è giusto che cambi aria e vada ad affrontare nuove esperienze”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Liverpool-Koulibaly – Presentata la prima offerta al Napoli

VIDEO – Osimhen spensierato in ritiro con la Nazionale: balla e si diverte

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Accoltellato in centro a Grosseto, grave 36enne