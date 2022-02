Il Secolo XIX – Claudio Onofri: “I partenopei sperano in un errore di atteggiamento dell’Inter”.

Le parole di Claudio Onofri sul match di questa sera al Maradona tra Napoli-Inter:

“I partenopei hanno le carte in regola per mettere in difficoltà i nerazzurri. Sperano in un, pur difficile, errore di atteggiamento interista: in fondo ‘o purpo s’adda cocere cu’ l’acqua soja’”.

