Zazzaroni: “Se Insigne domenica segna due gol, i tifosi perdonano”

Zazzaroni, durante “Arena Maradona” su Radio Crc, esprime la sua opinione sulla partita Juve – Napoli.

Zazzaroni commenata:

“Ammetto di non aver gradito la finale di Supercoppa, nei primi 25′ avrei già voluto cambiare canale. La Juventus ha vinto semplicemente perché ci ha creduto di più.

Sono rimasto colpito in maniera negativa dalla prestazione del Napoli, mi aspettavo più cattiveria in campo, lo ammetto. Purtroppo la squadra di Gattuso ha difficoltà in fase difensiva, il gol da parte degli avversari non manca mai. Per questo motivo dico che Bakayoko non mi è piaciuto per nulla.

Per quanto riguarda il rigore sbagliato di Insigne, posso solo dire che il calcio è così, oggi vinci, domani perdi. Magari nella prossima di campionato segna due “pere” e i tifosi lo perdonano”.

