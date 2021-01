Fantacalcio, i consigli su chi schierare nella prossima giornata

Fantacalcio, i consigli per la prossima giornata

Torna la nostra rubrica dedicata ai consigli su chi schierare per la prossima giornata al fantacalcio, ecco quello che consigliamo per questo turno di campionato.

PORTIERI

Szczesny

La Juve affronta il Bologna che in questo campionato ha manifestato qualche problema in fase realizzativa, il portiere polacco può regalare il bonus di imbattibilità

Perin (Genoa-Cagliari)

I rossoblù con il ritorno di Ballardini hanno trovato un’ottima solidità difensiva, contro il Cagliari Perin potrebbe andare in bonus

DIFENSORI

Theo Hernandez (Milan-Atalanta)

Il terzino rossonero torna a disposizione di Pioli, contro l’Atalanta che lascia qualche spazio potrebbe essere devastante.

Hakimi (Udinese-Inter)

Il terzino dell’Inter è l’uomo più in forma di Antonio Conte, anche al fantacalcio bisogna puntare forte su lui per la prossima giornata.

Acerbi (LazioSassuolo)

Il difensore biancoceleste è una garanzia, la media voto è dalla sua parte e contro il Sassuolo potrebbe mantenerla.

CENTROCAMPISTI

Kucka (Parma-Sampdoria)

Per lui è un derby, i suoi trascorsi al Genoa parlano chiaro. Con il ritorno di D’aversa può essere determinante in zona goal con i suoi inserimenti.

Mkhitaryan (Roma-Spezia)

La voglia di rifarsi dopo l’eliminazione in coppa contro i liguri potrebbe fare la differenza, il fantasista armeno potrebbe risultare decisivo.

Castrovilli (Fiorentina-Crotone)

La viola è reduce da un brutto k.o. a Napoli, Castrovilli è da tempo che non regala bonus e contro il Crotone potrebbe essere l’occasione giusta per tornare a segnare.

ATTACCO

Destro (Genoa-Cagliari)

Con Ballardini in panchina è tornato ad essere decisivo, contro un Cagliari in difficoltà difensiva è l’occasione giusta per dare continuità ai suoi goal.

Insigne (Verona-Napoli)

Dopo il rigore sbagliato in supercoppa la voglia di rifarsi sarà tanta, il Verona è una delle sue vittime preferite. Puntare su di lui potrebbe essere la scelta giusta.

Caicedo (Lazio-Sassuolo)

Inzaghi punta su di lui pe fare coppia con Immobile, contro un Sassuolo in crisi ottima occasione per tornare al goal.

