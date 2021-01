Insigne – Talento innegabile in campionato e flop in Supercoppa

Rendimento altalenante per il capitano del Napoli, Insigne. In campionato talento innegabile, ma in Supercoppa flop contro i bianconeri.

La Gazzetta dello Sport valuta il rendimento di Lorenzo Insigne:

“Contro la Fiorentina è stato impeccabile, una performance del tutto convincente. La vittoria è avvenuta prevalentemente grazie alla sua predisposizione e al suo talento. Ma purtroppo ha un atteggiamento altalenante, riesce a passare dai complimenti alle critiche. Basta poco, è riuscito ad essere padrone della sua stessa regressione in appena 72 ore.

E’ assurdo quanto la sua presenza in campionato sia stata eccellente, e poco dopo, contro la Juventus ha avuto questo calo drastico, a partire dalla concentrazione.

Mercoledì sera ha avuto difficoltà nel tenere testa a Cuadrado, trasformandosi praticamente in difensore, assecondando le volontà di Gattuso: attendere l’avversario per colpirlo in contropiede”.

