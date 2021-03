Napoli, Mertens: l’infortunio non è grave, il belga ha rassicurato lo staff tecnico azzurro

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna rivela gli ultimi aggiornamenti sull’infortunio patito da Dries Mertens con il Belgio. Secondo il quotidiano, l’attaccante avrebbe rassicurato lo staff medico del Napoli confermando che l’infortunio non sarebbe grave. Se così fosse, Mertens potrà essere regolarmente a disposizione di Gattuso per gli impegni contro Crotone e Juventus, al momento non è previsto un rientro anzitempo a Castel Volturno.